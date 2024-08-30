Есть и не толстеть: Полина Гагарина раскрыла секрет стройности

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 39 0

Полина Гагарина: катание на роликах помогает сохранять стройность

Есть и не толстеть: Полина Гагарина раскрыла секрет стройности

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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После похудения на 40 килограммов певица старается держать себя в форме.

Певица Полина Гагарина рассказала о том, как ей удается не набирать лишний вес и сохранять стройность. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

По словам артистки, во время приемов пищи она старается ходить по лестнице и сразу сжигать калории. Кроме того, Полина ведет активный образ жизни и регулярно катается на роликах по городу — это помогает ей держать себя в форме.

Прогулки на свежем воздухе тоже стали неотъемлемой частью режима дня певицы.

К слову, Полина Гагарина занялась своей фигурой после рождения сына Андрея в 2007 году, тогда она похудела на 40 килограммов. Певица рассказывала, что начала следить за тем, что и в каких количествах ест. Если она превышала норму, то сокращала ее на следующий день.

Кроме того, Полине удалось похудеть благодаря грамотно расставленным приоритетам. Сама Гагарина считает себя очень дисциплинированным человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гагарина вновь проводит время с бывшим мужем.

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