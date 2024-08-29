Счастливое воссоединение: Гагарина вновь проводит время с бывшим мужем

В последнее время отношения экс-пары вызывают множество вопросов.

Знаменитая певица Полина Гагарина может вновь сойтись с бывшим супругом Дмитрием Исхаковым. Артистка активно делится различными видео с фотографом, а также часто рассказывает о совместном времяпрепровождении в интервью. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Поженилась пара в сентябре 2014 года, а спустя несколько лет в счастливом браке родилась дочка Мия. Однако в 2021-м знаменитости неожиданно решили расстаться. Отношения после разрыва складывались непросто — звезды громко скандалили и даже судились.

В последнее время исполнительница и фотограф, судя по всему, вновь нашли общий язык. Теперь их нередко можно заметить вместе, а накануне Полина Гагарина на странице в социальной сети снова поделилась кадрами с Дмитрием.

Пара провела день с детьми — дочкой Мией и сыном Андреем от первого брака артистки. Юноша прекрасно ладит с Исхаковым, а тот с удовольствием общается с пасынком.

Поклонники певицы предполагают, что знаменитости могут опять сойтись, ведь никто из них не связал себя узами брака. Вместе они выглядят искренне счастливыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гагарина возмутилась исчезновением своих песен.