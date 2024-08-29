Счастливое воссоединение: Гагарина вновь проводит время с бывшим мужем

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 34 0

Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков вновь проводят время вместе

Счастливое воссоединение: Гагарина вновь проводит время с бывшим мужем

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В последнее время отношения экс-пары вызывают множество вопросов.

Знаменитая певица Полина Гагарина может вновь сойтись с бывшим супругом Дмитрием Исхаковым. Артистка активно делится различными видео с фотографом, а также часто рассказывает о совместном времяпрепровождении в интервью. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Поженилась пара в сентябре 2014 года, а спустя несколько лет в счастливом браке родилась дочка Мия. Однако в 2021-м знаменитости неожиданно решили расстаться. Отношения после разрыва складывались непросто — звезды громко скандалили и даже судились.

В последнее время исполнительница и фотограф, судя по всему, вновь нашли общий язык. Теперь их нередко можно заметить вместе, а накануне Полина Гагарина на странице в социальной сети снова поделилась кадрами с Дмитрием.

Пара провела день с детьми — дочкой Мией и сыном Андреем от первого брака артистки. Юноша прекрасно ладит с Исхаковым, а тот с удовольствием общается с пасынком.

Поклонники певицы предполагают, что знаменитости могут опять сойтись, ведь никто из них не связал себя узами брака. Вместе они выглядят искренне счастливыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гагарина возмутилась исчезновением своих песен.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
91.44
-0.04 102.08
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:12
Мужчина умер после операции по удалению миндалин в частной клинке Петербурга
9:59
Игра на контрастах: как эффективно справляться с утренними отеками
9:46
Российские средства ПВО уничтожили ночью шесть дронов ВСУ над тремя регионами РФ
9:32
Петь или пить: согласны ли звезды на проверку на трезвость перед концертом
9:06
Счастливое воссоединение: Гагарина вновь проводит время с бывшим мужем
8:50
Губернатор Севастополя заявил об отражении атаки ВСУ в акватории Черного моря

Сейчас читают

Китай — Россия — Белоруссия: новый центр притяжения на геополитической карте мира?
Искусство закрутки от бабушки: вкусные рецепты на зиму по-домашнему
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака