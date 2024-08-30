Прилетевшая в Россию Орнелла Мути потеряла багаж в аэропорту Стамбула

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Звездная гостья совершила пересадку в Турции, где, вероятнее всего, и могли пропасть ее вещи.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Итальянская актриса Орнелла Мути сегодня утром она прибыла в Петербург и после долгого перелета и смены аэропортов обнаружила, что осталась без вещей. Свой багаж она так и не дождалась на ленте выдачи.

Сейчас выясняют, где именно он потерялся. Но вероятнее всего, в Стамбуле, где у звездной гостьи была пересадка.

А прилетела Мути в город на Неве не ради отдыха, а ради искусства. Завтра она должна открыть выставку художника Никаса Сафронова. Похоже, это повод сегодня устроить шопинг и подобрать новый наряд. Тем более, что сама актриса неоднократно признавалась в любви российским дизайнерам.

Известно, что звезда итальянского кино Орнелла Мути имеет тесные связи с Россией. Бабушка звезды родом из Петербурга, а мама жила в советской Эстонии. Орнелла не раз говорила, что у ее матери «абсолютно русская душа». И у самой актрисы «Русская культура вызывает во мне очень глубокие чувства». Она активно изучает язык с преподавателем, но из-за занятости не получается проводить занятия слишком часто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Орнелла Мути раскрыла, почему ее любят мужчины в России.

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