«Выбор наших друзей»: Песков о решении Сербии купить военные самолеты у Франции

К 2029 году Белград получит 12 новых французских истребителей.

Решение Белграда закупить военные самолеты у Франции — выбор сербского правительства. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Нет, это выбор наших сербских друзей. Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений», — прокомментировал ситуацию Песков.

Французский лидер Эммануэль Макрон посетил Белград, где подписал с президентом Сербии Александром Вучичем договор о продаже 12 новых истребителей Rafale. Так, к 2029 году сербская сторона должна получить девять одноместных боевых самолетов и три двухместных. Сумма контракта оценивается в 2,7 миллиардов евро.

Вучич подчеркнул, что такое решение обусловлено невозможностью закупить самолеты у России и Китая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков дал комментарии по поводу новостей об отправке призывников в Курскую область. По его словам, подобная информация является «искажением реальности».