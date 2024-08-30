«Выбор наших друзей»: Песков о решении Сербии купить военные самолеты у Франции

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Песков назвал закупку Сербией военных самолетов у Франции выбором Белграда

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lefteris Partsalis

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К 2029 году Белград получит 12 новых французских истребителей.

Решение Белграда закупить военные самолеты у Франции — выбор сербского правительства. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Нет, это выбор наших сербских друзей. Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений», — прокомментировал ситуацию Песков.

Французский лидер Эммануэль Макрон посетил Белград, где подписал с президентом Сербии Александром Вучичем договор о продаже 12 новых истребителей Rafale. Так, к 2029 году сербская сторона должна получить девять одноместных боевых самолетов и три двухместных. Сумма контракта оценивается в 2,7 миллиардов евро.

Вучич подчеркнул, что такое решение обусловлено невозможностью закупить самолеты у России и Китая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков дал комментарии по поводу новостей об отправке призывников в Курскую область. По его словам, подобная информация является «искажением реальности».

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