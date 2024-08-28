В Кремле ответили на информацию об отправке призывников в Курскую область

Российская армия продолжает выдавливать вражеские силы с территории РФ.

Призывников не отправляют служить в Курскую область. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Чаще всего такие сообщения являются искажением реальности», — сообщил спикер Кремля журналистам.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

Боевики ВСУ несут колоссальные потери. Только за минувшие сутки они потеряли до 400 человек на этом направлении. По информации Минобороны РФ, сейчас российские силы разыскивают и уничтожают небольшие диверсионные группы вражеской армии, которые попрятались по лесным массивам.

Сейчас на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главком ВСУ назвал цель вторжения в Курскую область.