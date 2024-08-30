«Будет суд»: Песков об уголовных делах экс-сотрудников Минобороны

По его словам, чиновникам предъявлены серьезные обвинения.

Судьбу бывших сотрудников Минобороны России, которых обвиняют в коррупции, решит суд. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Спикер Кремля подчеркнул, что предъявленные арестованным чиновникам обвинения действительно серьезные.

«Это планомерная работа правоохранительных органов, о больших деталях мы говорить не можем. По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного человека в каждом случае», — прокомментировал ситуацию Песков.

29 августа стало известно о задержании бывшего замминистра обороны Павла Попова. В этот же день военный суд арестовал генерала на два месяца. Его подозревают в причастности к хищениям в парке «Патриот».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Попова объявил о намерении обжаловать решение суда. Он также подчеркнул, что у его подопечного статус «подозреваемого, а не обвиняемого». По словам юриста, против Попова свидетельствовали два человека: генерал-майор Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.