«Будет суд»: Песков об уголовных делах экс-сотрудников Минобороны

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 12 0

Песков высказался об уголовных делах в отношении экс-сотрудников Минобороны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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По его словам, чиновникам предъявлены серьезные обвинения.

Судьбу бывших сотрудников Минобороны России, которых обвиняют в коррупции, решит суд. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Спикер Кремля подчеркнул, что предъявленные арестованным чиновникам обвинения действительно серьезные.

«Это планомерная работа правоохранительных органов, о больших деталях мы говорить не можем. По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного человека в каждом случае», — прокомментировал ситуацию Песков.

29 августа стало известно о задержании бывшего замминистра обороны Павла Попова. В этот же день военный суд арестовал генерала на два месяца. Его подозревают в причастности к хищениям в парке «Патриот».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Попова объявил о намерении обжаловать решение суда. Он также подчеркнул, что у его подопечного статус «подозреваемого, а не обвиняемого». По словам юриста, против Попова свидетельствовали два человека: генерал-майор Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

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