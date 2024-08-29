«Подозреваемый, а не обвиняемый»: экс-замминистра обороны арестовали на 2 месяца
Экс-замминистра обороны Попова арестовали до 29 октября
Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Его подозревают в мошенничестве.
Военный суд арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова до 29 октября. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Адвокат Попова подчеркнул, что у его подзащитного статус «подозреваемого, а не обвиняемого». Он также заявил, что будет обжаловать решение суда. По словам юриста, против Попова свидетельствовали два человека: генерал-майор Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.
О возбуждении уголовного дела в отношении генерала Попова стало известно 29 августа. Он подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с парком «Патриот».
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Попов также участвовал в принудительном привлечении руководителей коммерческих организаций, заключивших договор с парком «Патриот», к работам, не оплачивая их.
В ходе судебного заседания Попов заявил, что никогда не руководил парком «Патриот» свою вину в инкриминируемом преступлении он полностью отрицает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какое имущество удалось обнаружить у задержанного по подозрению в мошенничестве директора парка «Патриот». Выяснилось, что в собственности у генерала Шестерова есть несколько автомобилей, мотоцикл и три земельных участка в Московской области. Часть имущества записана на его супругу.
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