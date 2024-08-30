На данном направлении действуют подразделения группировки «Центр».
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новожеланное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Накануне бойцы группировки «Центр» в ходе наступления освободили от украинских боевиков поселок городского типа Николаевка.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Центр» армии РФ освободили населенный пункт Камышевка в ДНР.
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