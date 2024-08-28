ВС РФ освободили Камышевку в ДНР

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 184 0

Российские бойцы наносят поражение противнику и уничтожают его технику в зоне СВО.

ВС РФ освободили Камышевку в ДНР

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Подразделения группировки войск «Центр» армии РФ освободили населенный пункт Камышевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские войска нанесли поражение ВСУ в районах таких населенных пунктов, как Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка ДНР.

Отражены семь контратак армии Украины, в том числе штурмовой бригады «Лють» нацполиции. В результату за сутки бойцы РФ ликвидировали до 475 украинских боевиков. Также уничтожены бронетранспортер М113, гаубица М777 и «Мста-Б», по два авто, орудия Д-2 и самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска завершают освобождение Часова Яр. Этот город украинские националисты превратили в мощный укрепрайон.

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