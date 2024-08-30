«Я знаю, как сильно он любит меня»: дочь Брюса Уиллиса о состоянии больного отца

Таллула Уиллис рассказала об отношениях с «крепким орешком» и семейных визитах к нему больницу.

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис рассказала о состоянии больного деменцией актера. Родственники регулярно навещают его.

Семья считает, что о таком заболевании как лобно-височная деменция надо говорить открыто. Особенно с родственниками, которые находятся рядом с больными с аналогичным диагнозом.

«В наших визитах столько любви, и я это чувствую, это для меня важнее всего — возможность иметь такую ​​связь. Я знаю, что он знает, как сильно я его люблю. Я знаю, как сильно он любит меня. Я знаю, как сильно он любит всех нас», — поделилась Таллула в разговоре с E! News.

О прогрессирующей лобно-височной деменции Брюса стало известно осенью 2023 года. С этого момента семья организовала круглосуточные дежурства рядом с актером. А экс-супруга Деми Мур уже начала морально готовиться к неизбежной смерти звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии тяжелобольного Уиллиса.