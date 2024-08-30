Силуанов: экономика России опережает ожидаемые темпы развития

Упор на технологическое развитие, поддержка регионов и финансирование социальных программ стали приоритетными направлениями при формировании бюджета страны на ближайшие три года. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Так, основной упор сделан на помощь семьям с детьми — на эти цели выделят дополнительные средства. Это станет возможным, в том числе благодаря пополнению государственной казны за счет изменения налоговой системы. В 2025-м ожидаются поступления на сумму более двух с половиной триллионов рублей.

В целом, по словам министра, российская экономика развивается, опережая прогнозы.

«Мы видим, что экономика развивается темпами более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты. В первое полугодие динамика экономического роста составила 4,7% роста валового внутреннего продукта. Это очень хорошие показатели. Видим, что растут инвестиции — порядка 8%, растут реальные располагаемые доходы населения. Это говорит о том, что экономика находится в развитии и, в том числе благодаря бюджетным стимуляторам, который мы использовали как в предыдущие годы, так и в текущем году», — прокомментировал Антон Силуанов.

Текущее положение дел в экономике позволяет исполнять все обязательства перед гражданами. Речь о пособиях и других выплатах. Еще одна важная статья расходов — поддержка вооруженных сил.