Мария Погребняк официально вышла замуж за неделю до родов

За неделю до четвертых родов блогер Мария Погребняк официально вышла за муж во второй раз. Ее избранником стал хоккеист и бизнесмен Игорь Головинский, которые сделал ей предложение в мае этого года.

Блогера и ее избранника встретили сегодня в МФЦ. Скорее всего они направлялись на регистрацию брака. Погребняк шла в элегантном белом костюме, а ее муж держал в руках пакет из ювелирного магазина. Так что вряд ли они пришли прописываться в новой квартире или оплатить квитанции за свет.

«Привлекли внимание всех! Уж больно красивые шли», — поделился источники с Super.ru.

Как и обещала Погребняк, свадьба была скромной и семейной. Об этом она заявила еще в июне месяце.

«Дата уже есть, но пока мы держим ее в секрете. Просто хотим свадьбу для себя, куда пригласим только близких людей. Наше торжество не будет пышным», — сказала Погребняк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марию Погребняк раскритиковали за отказ от декрета.