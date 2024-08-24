«Армия нянь и домработниц»: Погребняк раскритиковали за отказ от декрета

Блогер уверена, что сумеет грамотно распределить свое время после рождения малыша.

Модель и блогер Мария Погребняк заявила, что не планирует отказываться от проектов и брать декретный отпуск, когда на свет появится ее ребенок. Подписчики знаменитости достаточно негативно отреагировали на ее пост в социальной сети.

На своей странице Погребняк написала, что она безумно любит своего еще не родившегося ребенка, однако в шоу-бизнесе и блогинге график ненормированный, поэтому ей удастся выстроить свое расписание таким образом, чтобы успевать все. К тому же, звезда напомнила, что у нее есть старшие дети и муж, которым она также хочется уделять время.

Однако этот вполне себе позитивный пост совсем не оценили фанаты звезды. В комментариях женщины пишут, что отказаться от декретного отпуска легко, когда у тебя есть «армия нянь и домработниц».

«Вы где-то работаете официально? Какой декрет-то? В декрет уходят женщины, когда работают», — съязвила еще одна подписчица блогера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики не остались в стороне и в момент, когда Погребняк опубликовала фото с УЗИ. Фанаты постарались отгадать пол будущего ребенка знаменитости.