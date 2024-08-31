«Девочка рядом с ним скучает»: на что обречены отношения Лепса и Кибы

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 10 0

Психиатр Шуров: Аврора Киба заскучала в отношениях с Григорием Лепсом

«Девочка рядом с ним скучает»: на что обречены отношения Лепса и Кибы

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Что же это — затянувшийся пиар-ход или искренние чувства?

Молодая невеста народного артиста России Григория Лепса — Аврора Киба — уже начала скучать в отношениях с певцом. На это в беседе с News.ru указал психиатр-нарколог Василий Шутов.

Врач не спешит делать заявления о природе этой любви. По его словам, пока рано говорить, смогут ли они создать семью или нет.

«Что касается Григория Лепса, сложно отделить пиар от реальности, будет ли там какая-та семья. Видно, девочка рядом с ним уже скучает и не в восторге от этой темы», — высказался Шуров.

Намного легче оценить роман Филиппа Киркорова и певицы Марго Овсянниковой, считает эксперт. Василий Шуров уверен, что это точно пиар-ход. Марго никто толком не знал до начала общения с Киркоровым, но теперь о ней стали больше говорить.

Также психолог добавил, что отечественные звезды часто создают показной эпатаж в личной жизни дабы обратить на себя больше внимания зрителей. Творческих достижений, увы, многим не хватает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Яна Рудковская готова стать феей-крестной на свадьбе Лепса и Авроры.

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