Выбиты окна и повсюду осколки: ВСУ ударили по школе и детскому саду в Белгороде

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 36 0

ВСУ ударили по школе и детскому саду в Белгороде

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинские боевики обстреляли город из систем залпового огня Vampire.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад и школу в Белгороде. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры последствий бесчинств боевиков.

На кадрах видно, что здание школы сильно пострадало. От удара выбило окна и двери, а те, что остались, покорежились. Повсюду теперь разбросаны осколки.

К слову, очередной удар по Белгороду боевики нанесли накануне. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу, однако без жертв, к сожаленю, не обошлось. Пять человек погибли, еще 37 мирных жителей, в том числе шестеро детей, получили ранения. Из них семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Самому городу нанесен серьезный ущерб: в трех многоквартирных домах пробиты кровли и выбиты окна, в двух социальных и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Осколками посечены девять автомобилей.

В поселке Дубовое Белгородского района повреждены 13 автомобилей, в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж — пожары оперативно потушены. Также повреждены крыши и выбиты окна в одном многоквартирном и пяти частных жилых домах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024

Последние новости

2:26
Предсмертная агония: Киев бросает наемников на передовую из-за нехватки сил
2:04
Моторика кишечника: врач назвала признаки застоя желчи
1:50
«Въезд заказан»: Захарова не советует Байдену и Зеленскому посещать Париж
1:22
Выбиты окна и повсюду осколки: ВСУ ударили по школе и детскому саду в Белгороде
1:06
Старая вражда: Варшава в ярости от заявлений Киева про Волынскую резню
0:44
«Подрезали меня всего»: Эдвард Бил показал свою ногу после операции

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Стали известны детали нового наезда машины Рашкина на лося под Саратовом
«Работать все равно не будут»: зачем Шольц зазывает в Германию политэмигрантов
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака