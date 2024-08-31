Выбиты окна и повсюду осколки: ВСУ ударили по школе и детскому саду в Белгороде

Украинские боевики обстреляли город из систем залпового огня Vampire.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад и школу в Белгороде. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры последствий бесчинств боевиков.

На кадрах видно, что здание школы сильно пострадало. От удара выбило окна и двери, а те, что остались, покорежились. Повсюду теперь разбросаны осколки.

К слову, очередной удар по Белгороду боевики нанесли накануне. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу, однако без жертв, к сожаленю, не обошлось. Пять человек погибли, еще 37 мирных жителей, в том числе шестеро детей, получили ранения. Из них семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Самому городу нанесен серьезный ущерб: в трех многоквартирных домах пробиты кровли и выбиты окна, в двух социальных и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Осколками посечены девять автомобилей.

В поселке Дубовое Белгородского района повреждены 13 автомобилей, в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж — пожары оперативно потушены. Также повреждены крыши и выбиты окна в одном многоквартирном и пяти частных жилых домах.

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