«Попытка посеять панику»: в США отреагировали на атаку ВСУ по Белгородской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 31 0

Политолог Расмуссен: ВСУ хотят посеять панику среди жителей Белгорода

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Политолог заявил, что боевики целенаправленно наносили удары по гражданскому населению.

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с целью запугать местное население, так как удары наносились по гражданской инфраструктуре. Об этом в разговоре с 5-tv.ru рассказал отставной подполковник американской армии Эрл Расмуссен.

По его словам, использованное оружие направлено на то, чтобы «сеять хаус».

«Мы можем наблюдать на видео, что нет ни одной военной цели в поле зрения. По дороге едут гражданские машины. Это делается исключительно для того, чтобы посеять панику среди гражданского населения», — подчеркнул Расмуссен.

В случае, если бы подобная ситуация произошла в Киеве, то об этом бы рассказывали все иностранные издания, отметил подполковник. Он считает, что информация подается однобоко, и люди не получают полную картину событий.

В то время как ВС РФ продолжают наносить удары только по защитным сооружениям боевиков ВСУ и военной инфраструктуре, заключил Расмуссен.

К слову, очередной удар по Белгороду боевики нанесли накануне. Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу, однако без жертв, к сожалению, не обошлось. Также был нанес большой ущерб и самому городу: в трех многоквартирных домах пробиты кровли и выбиты окна, в двух социальных и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород.

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