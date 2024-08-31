СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

В результате обстрела пострадало 46 человек.

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В связи с атакой украинских боевиков на город Белгород в Белгородской области было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

На днях ВСУ совершили удар по городу Белгород в Белгородской области. В результате этого пять мирных жителей погибли, 46 человек пострадали, 37 были госпитализированы, среди них семеро детей. Одному ребенку потребовалась операция.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, власти Белгородской области находятся на постоянной связи с российским Минздравом. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Помимо раненных, большой ущерб был нанесен и самому городу. В трех жилых домах пробиты кровли и выбиты окна, а в двух социальных и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что после удара ВСУ по белгородскому поселку Ракитное Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

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