Список пассажиров и экипажа пропавшего Ми-8 на Камчатке

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 52 0

Поиски пропавшего вертолета пока не дали никаких результатов.

Список пассажиров и экипажа пропавшего Ми-8 на Камчатке

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стали известны имена 20 человек, находившихся на борту пропавшего в Камчатском крае вертолета Ми-8. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

О пропаже воздушного борта стало известно утром 31 августа. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» выполнял маршрут вулкан Вачкажец—село Николаевка Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения и до сих пор не выходит на связь.

Сперва сообщалось, что на борту находились только три члена экипажа, однако позже стало известно, что там также могла быть туристическая группа из 19 человек.

Источник 5-tv.ru предоставил список из имен 20 человек, которые находились на борту Ми-8 в момент пропаже. Среди них есть и капитан воздушного судна.

  1. Блещик Денис — КВС;
  2. Бузякова Татьяна;
  3. Репникова Юлия;
  4. Ширкикин Михаил;
  5. Репинов Михаил;
  6. Серегин Кирилл;
  7. Никулин Александр;
  8. Никулина Евгения;
  9. Демчук Наталья;
  10. Янгубаева Ольга;
  11. Замятина Полина;
  12. Кисельникова Юлия;
  13. Пахомова Анна;
  14. Замятин Арсений;
  15. Левкин Максим;
  16. Ососкова Ирина;
  17. Пальора Анна;
  18. Гординская Надежда;
  19. Фурсова Людмила;
  20. Степанов Максим.

По словам губернатор региона Владимира Солодова, облет места пропажи Ми-8 не дал никаких результатов. Обнаружить вертолет не удалось. Сейчас на месте происшествия работает наземная группа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту пропавшего Ми-8 могло находиться 22 человека

+24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Четырем знакам уготован подарок: любовный гороскоп на осень 2024

Последние новости

12:55
Напавшие на свадебный автобус четверо мужчин задержаны в Щелково
12:44
«Застрелили в спину»: ВСУ напали на храм в Курской области и убили убегавшего монаха
12:29
«Видел весь процесс и в шоке»: жена Мамаева о присутствии футболиста на родах
12:15
В реабилитационном центре в Ингушетии обнаружили взрывное устройство
11:57
24 особи: Путин преподнес Ким Чен Ыну щедрый подарок
11:53
Список пассажиров и экипажа пропавшего Ми-8 на Камчатке

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
«Чем только не занималась»: как училась в школе певица Валерия
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака