Список пассажиров и экипажа пропавшего Ми-8 на Камчатке

Стали известны имена 20 человек, находившихся на борту пропавшего в Камчатском крае вертолета Ми-8. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

О пропаже воздушного борта стало известно утром 31 августа. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» выполнял маршрут вулкан Вачкажец—село Николаевка Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения и до сих пор не выходит на связь.

Сперва сообщалось, что на борту находились только три члена экипажа, однако позже стало известно, что там также могла быть туристическая группа из 19 человек.

Источник 5-tv.ru предоставил список из имен 20 человек, которые находились на борту Ми-8 в момент пропаже. Среди них есть и капитан воздушного судна.

Блещик Денис — КВС; Бузякова Татьяна; Репникова Юлия; Ширкикин Михаил; Репинов Михаил; Серегин Кирилл; Никулин Александр; Никулина Евгения; Демчук Наталья; Янгубаева Ольга; Замятина Полина; Кисельникова Юлия; Пахомова Анна; Замятин Арсений; Левкин Максим; Ососкова Ирина; Пальора Анна; Гординская Надежда; Фурсова Людмила; Степанов Максим.

По словам губернатор региона Владимира Солодова, облет места пропажи Ми-8 не дал никаких результатов. Обнаружить вертолет не удалось. Сейчас на месте происшествия работает наземная группа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту пропавшего Ми-8 могло находиться 22 человека.