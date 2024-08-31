На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 могли находиться 19 туристов

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 61 0

Воздушное судно не приземлилось в назначенное время и не выходит на связь.

На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 могли находиться 19 туристов

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Ворошилов

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На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 могли находиться 19 туристов. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Утром 31 августа стало известно, что воздушно судно авиакомпании «Витязь-аэро» не приземлилось в назначенном месте. Вертолет выполнял маршрут вулкан Вачкажец—село Николаевка Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения и не выходит на связь.

Сперва сообщалось, что на борту пропавшего судна находились только три челна экипажа. По информации 5-tv.ru, вертолет мог перевозить туристическую группу из 19 человек.

Дополнительной информации по факту произошедшего пока не приводится, вертолет разыскивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на севере Пакистана российский альпинист пропал, когда отправился на поиски тела погибшего коллеги. Альпинист Сергей Нилов входил в состав группы из пяти человек. Пропал Нилов после схода ледяного образования. Еще двое его коллег — Михаил и Сергей Мироновы — получили серьезные травмы и застряли на горе. Двое альпинистов — Алексий Баутин и Евгений Лаблоков доставлены вертолетом пакистанской армии в город Скарду.

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На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 могли находиться 19 туристов

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