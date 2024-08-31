«Не был так высокомерен»: Кушанашвили посмеялся над Харламовым

Журналист вспомнил время, когда комик только начинал свою карьеру.

Журналист Отар Кушанашвили высмеял Гарика Харламова из-за заявления комика о том, что тот стал равнодушен к деньгам. По словам Кушанашвили, юморист размышлял иначе, когда имел скромные заработки.

«О деньгах с презрением говорит Гарик Харламов — разбогатевший и теперь посылающий деньги подальше. Когда он был нищим и работал первый год на ТВ, куда я его устроил, он не был так высокомерен по отношению к дензнакам. Деньги — это главное условие свободы, и когда б я лично не знал Харламова, сейчас бы так не смеялся», — сказал журналист в одном из YouTube-шоу.

Ранее Гарик Харламов заявил, что необходимо относиться к деньгам проще и для комфортной жизни ему нужна определенная сумма.

«Я не считаю, что за ними вообще гнаться надо. У любой медали есть две стороны. Во-первых, с собой не заберешь ничего. Во-вторых, есть же какой-то лимит того, что тебе надо», — говорил он в интервью Надежде Стрелец.

Кроме того, Харламов равнодушен к брендовой одежде и отдыху на Мальдивах, не брезгует перелетами в эконом-классе и даже автомобиль у него не Rolls-Royce или Mercedes, а китайского бренда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ковальчук взяла после свадьбы фамилию Харламова.