Блогер Мария Погребняк сменила звездную фамилию после свадьбы

Блогер Мария Погребняк взяла фамилию нового супруга хоккеиста и бизнесмена Игоря Головинского. Об этом стало известно из ее личного блога в Сети.

Теперь на странице инфлюенсера красуется надпись: «Мария Головинская (Погребняк)».

Источник; Instagram* / mariapoga_

Пара сыграла свадьбу за неделю до предварительной даты родов. Они долго не сообщали о своем решении, но пришлось раскрыть праздничное событие, когда их заметили журналисты. Известно, что в качестве свадебного наряда инфлюенсер выбрала брючный костюм, но потом Мария переоделась в необычное платье из белых цветов.

«В МФЦ было красиво», — написала блогер в своем Telegram-канале.

В мае текущего года стало известно о том, что Головинский сделал предложение руки и сердца Марии, которая на тот момент уже вынашивала их первого совместного ребенка. От предыдущего брака у блогера три сына. Пол четвертого малыша пара предпочла оставить в секрете, но в одном из постов в личном блоге Мария подписала снимок УЗИ фразой, которая сравнивает кроху со знаменитой актрисой Анджелиной Джоли. Именно это подтолкнуло поклонников на мысль, что блогер наконец-то может стать мамой девочки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Мамаева рассказала о присутствии футболиста на родах.

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