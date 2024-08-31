В совершившем жесткую посадку Ан-2 находились больные коклюшем дети

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 113 0

Самолет с парашютистами на борту приземлился между селениями Майрамадаг и Кобан.

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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В совершившем жесткую посадку в Северной Осетии самолете Ан-2 находились два больных коклюшем ребенка. Об этом 5-tv.ru сообщили в региональном отделении Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России.

В организации уточнили, что дети находились на борту вместе с отцом.

Ранее стало известно, что на окраине Владикавказа совершил жесткую посадку самолет Ан-2 с парашютистами. Пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения и рассказал о произошедшем, но точную локацию объяснить не смог.

Для определения места происшествия с аэродрома ДОСААФ вылетел еще один самолет. В ходе разведки совершивший жесткую посадку Ан-2 был обнаружен между селениями Майрамадаг и Кобан.

По последним данным, из 15 находившихся на борту человек пострадали семеро, в том числе три ребенка. Восемь парашютистов успели выпрыгнуть из воздушного судна, когда оно начало падать.

По факту жесткой посадки Ан-2 Следственного комитет РФ организовал проверку. Также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкий двухместный самолет Аэропракт А-22 совершил жесткую посадку в Березовском районе Красноярского края.

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В совершившем жесткую посадку Ан-2 находились больные коклюшем дети
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