Самолет Аэропракт А-22 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 19 0

Инцидент произошел рядом с аэродромом Кузнецово.

Самолет Аэропракт А-22 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Фото: Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура / zstproc

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Легкий двухместный самолет Аэропракт А-22 совершил жесткую посадку в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет совершил посадку рядом с аэродромом Кузнецово примерно в 18:00 по местному времени — это был частный полет. По предварительным данным, никто не пострадал, однако сам Аэропракт А-22 получил повреждения.

В прокуратуре сообщили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, была организована проверка по факту безопасности полетов.

Важно отметить, что это не первый случай жесткой посадки самолета Аэропракт А-22. В 2022 году после крушения воздушного судна на Алтае пострадавшие оказались в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, как самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Якутии.

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