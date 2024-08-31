Глава МИД отметил, что через месяц после начала СВО, на переговорах в Стамбуле, договориться было очень легко.

Противники проведения переговоров между Москвой и Киевом должны отдавать себе отчет в том, что эта политика будет иметь тяжелые последствия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью RT глава внешнеполитического ведомства отметил, что президент РФ Владимир Путин поднимал тему возможных переговоров​​​ с Украиной «очень давно», примерно через полгода после начала спецоперации.

«Он сказал, мы не против переговоров. Но те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться», — сказал Лавров.

По словам министра, в Стамбуле, через месяц после начала СВО, договориться было очень легко, однако ни Украина, ни ее западные партнеры этого не хотели.

«Потому что они еще до конца, как они считали, достигли своей цели постоянно Россию измождать», — пояснил Лавров.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал неактуальной идею переговоров после атаки на Курскую область.