Лавров: после атаки ВСУ на Курскую область идея переговоров стала неактуальной

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 55 0

Вторжение врага на территорию России оказалось одним из ключевых факторов в этом вопросе.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Идея о переговорах потеряла актуальность после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время переговоров с коллегой из Сенегала Ясин Фаллом в Москве.

«Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать каких-либо сомнений, хотя, конечно же, после авантюры в Курской области разговоры на этот счет становятся неактуальными», — пояснил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров Лавров.

Глава ведомства напомнил, как в июне президент России Владимир Путин вновь выдвинул план урегулирования конфликта на Украине. Лавров указал, как прошлые подобные предложения были «разрушены» и саботированы киевским режимом.

Важно отметить, что Лавров не в первый раз заявил о невозможности переговоров с Украиной после вторжения ВСУ в Курскую область. Так, только на прошлой неделе глава МИД в беседе с журналистом Павлом Зарубином заявил, что о переговорах теперь «не может идти и речи».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображений безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, как Сергей Лавров напомнил о доктрине применения РФ ядерного оружия.

Тема:
Курская область
29 авг
«Поддержать дух»: Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске
29 авг
«Взять не проблема, сложно уберечь»: Алаудинов рассказал об ударах ВСУ по своим боевикам
29 авг
США открыли для ВСУ базу спутниковых снимков для вторжения в Курскую область
29 авг
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
28 авг
«Террористы новейшей истории»: Захарова об участии наемников в атаке на Курскую область
28 авг
Сгорел ярким пламенем: ВС РФ дроном уничтожили украинский танк под Курском
28 авг
До 380 боевиков и три миномета: ВС РФ успешно уничтожают врага в Курской области
28 авг
В Кремле ответили на информацию об отправке призывников в Курскую область
28 авг
Визит Гросси на Курскую АЭС: не замечать атаки ВСУ для главы МАГАТЭ все сложнее
27 авг
В МАГАТЭ признали «непоправимую опасность» атаки на Курскую АЭС
+23° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
91.44
-0.04 102.08
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
В Нальчике прошел концерт академического оркестра Петербургской филармонии
16:16
Дело не в старости? Стала известна настоящая причина смерти Елизаветы II
16:02
В России могут упростить выдачу пособия при рождении очередного ребенка
15:38
Просто, но ярко: как выбрать правильный букет цветов на 1 сентября
15:18
Лавров: после атаки ВСУ на Курскую область идея переговоров стала неактуальной
15:04
Ушел из суда с улыбкой: что известно о ситуации вокруг дела Дурова к этому часу

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Мужчина умер после удаления миндалин в частной клинике Петербурга
Искусство закрутки от бабушки: вкусные рецепты на зиму по-домашнему
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака