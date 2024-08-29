Лавров: после атаки ВСУ на Курскую область идея переговоров стала неактуальной

Вторжение врага на территорию России оказалось одним из ключевых факторов в этом вопросе.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Идея о переговорах потеряла актуальность после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время переговоров с коллегой из Сенегала Ясин Фаллом в Москве.
«Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать каких-либо сомнений, хотя, конечно же, после авантюры в Курской области разговоры на этот счет становятся неактуальными», — пояснил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров Лавров.
Глава ведомства напомнил, как в июне президент России Владимир Путин вновь выдвинул план урегулирования конфликта на Украине. Лавров указал, как прошлые подобные предложения были «разрушены» и саботированы киевским режимом.
Важно отметить, что Лавров не в первый раз заявил о невозможности переговоров с Украиной после вторжения ВСУ в Курскую область. Так, только на прошлой неделе глава МИД в беседе с журналистом Павлом Зарубином заявил, что о переговорах теперь «не может идти и речи».
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображений безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал, как Сергей Лавров напомнил о доктрине применения РФ ядерного оружия.
- 29 авг
- «Поддержать дух»: Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске
- 29 авг
- «Взять не проблема, сложно уберечь»: Алаудинов рассказал об ударах ВСУ по своим боевикам
- 29 авг
- США открыли для ВСУ базу спутниковых снимков для вторжения в Курскую область
- 29 авг
- В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
- 28 авг
- «Террористы новейшей истории»: Захарова об участии наемников в атаке на Курскую область
- 28 авг
- Сгорел ярким пламенем: ВС РФ дроном уничтожили украинский танк под Курском
- 28 авг
- До 380 боевиков и три миномета: ВС РФ успешно уничтожают врага в Курской области
- 28 авг
- В Кремле ответили на информацию об отправке призывников в Курскую область
- 28 авг
- Визит Гросси на Курскую АЭС: не замечать атаки ВСУ для главы МАГАТЭ все сложнее
- 27 авг
- В МАГАТЭ признали «непоправимую опасность» атаки на Курскую АЭС
Читайте также
50%
-0.04 102.08
-0.21
Нашли ошибку?