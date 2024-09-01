Операция «примирение»: принц Гарри начал искать способы вернуться в Британию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Принц Гарри начал искать способы вернуться в Британию

Операция «примирение»: принц Гарри начал искать способы вернуться в Британию

Фото: www.globallookpress.com / PPE/face to face

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За помощью герцог Сассекский обратился к доверенным бывшим помощникам в родной стране, ведь понял — советы американских экспертов провальные.

Принц Гарри спустя годы вражды с королевской семьей Великобритании все же надумал вернуться на Родину. А для этого начал искать способы, как это сделать. И привлек к этому доверенных бывших помощников в Великобритании, заявил источник изданию Daily Mail.

«Гарри отворачивается от всякого рода голливудских публицистов и ищет совета у своих старых друзей и коллег», — отметил инсайдер.

Эти действия герцога Сассекского только и означают, что он устал конфликтовать с близкими и намерен реабилитироваться перед ними, а также чаще приезжать в Великобританию. Но возвращаться навсегда с семьей он пока не намерен.

Желание принца Гарри настолько велико, что один из его друзей уже даже придумал план, после осуществления которого он смог бы вновь приступить к выполнению королевских обязанностей. Правда, частично. Но все это, отметил источник изданию, возможно лишь с условием, что члены королевской семьи позволят это сделать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в королевской семье были против брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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