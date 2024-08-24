Не годилась? В королевской семье были против брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 71 0

Королева-консорт Камилла была против брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Не годилась? В королевской семье были против брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кто именно невзлюбил с первого взгляда Кэтрин?

Несмотря на то, что королева Великобритании Елизавета II при жизни одобрила брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон, один член королевской семьи оказался против этого союза. Им оказалась супруга нынешнего короля страны Карла III — Камилла. Об этом рассказал Кристофер Андерсен, автор книги о жизни действующего монарха.

В интервью журналу US Weekly он признался, отношения Камиллы с пасынками стали портиться еще до ее брака с Карлом III. Уильям и Гарии буквально умоляли отца — на тот момент принца Чарльза — не жениться на этой женщине. В итоге тот прислушался к своему сердцу, а не к наследникам. Так, Камилла стала частью королевской семьи и начала качать свои права.

Так, Камилле якобы не нравилась избранница старшего пасынка, потому что она «не принадлежала к их классу».

«Она (Камилла. — Прим. ред.) поклонница аристократии и своего рода сноб», — объяснил Андерсен.

В своем рассказе об отношениях среди королевских членов Андерсен также добавил, что Карл III старался «терпеть» Камиллу, но уточнил — она не имела столь большой власти над ним, а побаивалась его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле принц Гарри и Меган Маркл поругались с Карлом III.

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Трин Луны и Сатурна: как лучше провести 24 августа

Последние новости

23:06
«Удивительный человек»: Сиднев об умершем Александре Бялко
22:46
Два россиянина погибли на сухогрузе у берегов Турции
22:26
Алена Делона похоронили в его поместье в Души
22:06
Захарова высказалась о поздравлении Литвы с днем независимости Украины
21:46
«Оливьешки похрумкаю»: SHAMAN о свадьбе Григория Лепса
21:26
Умер бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Сейчас читают

«Неоколония в жестком варианте»: эксперт высказался о «независимости» Украины
«Умерла на корточках»: за что американец жестоко расправился с невестой в Одинцове
Выбрался из тени: Губин впервые за много лет вышел в свет и рассказал о своей жизни
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака