Не годилась? В королевской семье были против брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Кто именно невзлюбил с первого взгляда Кэтрин?

Несмотря на то, что королева Великобритании Елизавета II при жизни одобрила брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон, один член королевской семьи оказался против этого союза. Им оказалась супруга нынешнего короля страны Карла III — Камилла. Об этом рассказал Кристофер Андерсен, автор книги о жизни действующего монарха.

В интервью журналу US Weekly он признался, отношения Камиллы с пасынками стали портиться еще до ее брака с Карлом III. Уильям и Гарии буквально умоляли отца — на тот момент принца Чарльза — не жениться на этой женщине. В итоге тот прислушался к своему сердцу, а не к наследникам. Так, Камилла стала частью королевской семьи и начала качать свои права.

Так, Камилле якобы не нравилась избранница старшего пасынка, потому что она «не принадлежала к их классу».

«Она (Камилла. — Прим. ред.) поклонница аристократии и своего рода сноб», — объяснил Андерсен.

В своем рассказе об отношениях среди королевских членов Андерсен также добавил, что Карл III старался «терпеть» Камиллу, но уточнил — она не имела столь большой власти над ним, а побаивалась его.

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