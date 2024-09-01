Точно в цель: в Брянской и Белгородской областях силы ПВО сбили дроны ВСУ

В Брянской и Белгородской областях силы ПВО сбили дроны ВСУ
Фото: © РИА Новости
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По предварительным данным, пострадавших нет.
В Брянской и Белгородской областях благодаря силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили губернаторы регионов Александр Богомаз и Вячеслав Гладков в своих Telegram-каналах.
Как отметил глава Белгородской области Гладков, из-за атаки боевиков пострадали три многоквартирных дома, в которых были повреждены стекла. Кроме того, на территории одного частного домовладения полностью разрушена хозпостройка, в двух коммерческих объектах осколками посечены фасады, а также загорелась сухая трава и три машины. В Брянской же области средства ПВО сбили 14 дронов, а разрушений нет.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествий в этих областях нет. Последствия атак ВСУ уже начали устранять оперативные службы.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе беспилотниками, приграничные регионы России, в частности, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
После начала спецоперации атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали власти Липецкой и Воронежской областей.
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