Работа ПВО или ошибка пилота: как Украина потеряла первый истребитель F-16

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WSJ: Украина могла потерять первый истребитель F-16 из-за ошибки пилота

Фото, видео: Reuters / Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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Выдвигают сразу несколько версий случившегося. И пока ни одна из них не доказана.

Украина потеряла свой первый истребитель F-16. Информацию подтвердили и ВСУ. А в Верховной Раде высказали неожиданную версию: дорогостоящий самолет по ошибке сбили свои же — украинцы — c помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

The Wall Street Journal приводит другую версию: к крушению могла привести ошибка пилота. Причем, управлял истребителем едва ли не самый известный украинский летчик, который даже ездил в Вашингтон и лично лоббировал поставки F -16. Газета добавляет, что пилотам по-прежнему не хватает опыта управления, а оставшиеся в распоряжении пять самолетов изрядно «подержанные» и были в употреблении десятки лет.

Президент* Украины Владимир Зеленский официально сообщил о прибытии на Украину первой партии истребителей F-16 в начале августа. Глава киевского режима поблагодарил за их передачу Нидерланды, Данию и США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему во Франции уверены, что истребители F-16 не помогут Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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