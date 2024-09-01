В России начали по-новому рассчитывать оплату за сверхурочную работу

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Сверхурочную работу в РФ будет оплачиваться с учетом зарплаты со стимулирующими

В России начали по-новому рассчитывать оплату за сверхурочную работу

Фото: 5-tv.ru

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Эти правила стали действовать с 1 сентября.

В России с 1 сентября поменялся расчет оплаты за сверхурочную работу. Отныне будет учитываться размер полной зарплаты со стимулирующими и компенсационными выплатами — в первые два часа минимум в полуторном размере, а в последующие — в двойном. Об этом говорится в федеральном законе о внесении изменений в статью 152 Трудового кодекса России, обнародованном на официальном портале правовой информации.

«Сверхурочная работа оплачивается, исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере», — указывается в документе.

Точные размеры оплаты сверхурочной работы можно определить в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте или трудовом договоре. При этом по желанию работника его сверхурочная работа может компенсироваться не деньгами, а дополнительным временем отдыха. Однако оно не должно быть меньше отработанного. Исключаются случаи, предусмотренные Кодексом.

В мае сообщалось, что в России выросло в полтора раза число вакансий со сверхурочной работой с начала 2024 года. Тогда таких предложений было порядка 45 тысяч. Чаще всего сверхурочную работу предлагали водителям, грузчикам, инженерам-технологам, проектировщикам, а также специалистам, которые трудятся удаленно.

По мнению экспертов, работодатели таким образом борются с дефицитом кадров. При этом следует подчеркнуть, что отказ от сверхурочного труда не нарушает трудовую дисциплину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут ограничить время переработок при ненормированном графике. Сотрудникам на подобных работах будет также полагаться отпуск.

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