Лезгинка и библиотека: дочь звезды фильма «Любовь и голуби» Михайлова вышла замуж

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 44 0

Дочь звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова вышла замуж

Лезгинка и библиотека: дочь звезды фильма «Любовь и голуби» Михайлова вышла замуж

Фото: Instagram* / miroslavaalexandrovna

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Актриса с 16 лет в отношениях со своим возлюбленным.

Младшая дочь народного артиста РСФСР Александра Михайлова — актриса Мирослава Михайлова — вышла замуж за сокурсника и коллегу Анатолия Черникова. Свой брак юные молодожены зарегистрировали в необычном месте — в библиотеке-читальне имени Пушкина.

«Теперь я официально могу называть тебя мужем! Как же я всем благодарна и люблю вас, друзья и близкие!» — написала в своем блоге счастливая 22-летняя артистка.

Для торжества дочь звезды фильма «Любовь и голуби» выбрала нежное белое платье. Голову девушки украсила жемчужная россыпь. На женихе был светло-голубой пиджак, который прекрасно сочетался с образом невесты.

Отпраздновать событие родные и знакомые пары собрались в ресторане под открытым небом. Счастливые влюбленные угощали гостей тортом, расписанным под гжель.

Мирослава даже устроила сюрприз новоиспеченному супругу — станцевала лезгинку. Для Анатолия это было особенно приятно, ведь он родился на Северном Кавказе.

Александр Михайлов от души веселился на свадьбе дочери. Он уверен в порядочности мужа Мирославы, ведь вместе возлюбленные с 16 лет. Уже долгих шесть лет длится их любовь.

Предложение Черников сделал избраннице на кинофестивале в Чите.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что внучка Талызиной вышла замуж за актера Новосада.

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