Между супругами разница в возрасте 15 лет, но это их не остановило.

В семье народной артистки РСФСР Валентины Талызиной случилось радостное событие. Ее внучка Анастасия вышла замуж за актера Сергея Новосада. Новостью она поделилась в социальной сети, а также показала трогательные снимки уже в качестве мужа и жены.

«Ну что, поехали!» — кратко подписала она свадебные снимки.

Вместе пара уже два года. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Близкие друзья и поклонники поздравили пару с бракосочетанием и пожелали им долгих лет совместной жизни.

К слову, вместе они уже два года. Познакомились на съемках фильма «Я делаю шаг». Во время работы они даже успели поцеловаться, а дальше симпатия стала нарастать. Но призналась пара поклонникам в отношениях лишь в январе прошлого года. А после стала все чаще появляться на публичных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько обошлась свадьба фигуристки Александры Трусовой.