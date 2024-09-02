«Очередная жертва Успенской» подала на нее в суд — еще один громкий скандал

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 0

Певица Любовь Успенская исполняет песню «По полюшку» несмотря на запрет автора

«Очередная жертва Успенской» подала на нее в суд — еще один громкий скандал

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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На досудебные претензии королева шансона не реагирует, по истечении их срока ей придется защищаться в суде.

Певица Любовь Успенская дала очередной большой сольный концерт в Москве, во время которого снова исполнила хит «По полюшку», хоть это ей и запретила автор песни Наталья Лапина. И запретила давно. Она уже несколько месяцев надеется разрешить конфликт со звездой мирно, но все безуспешно. Осталось подождать совсем немного, и последует суд. По словам автора, у Успенской нет никаких прав на композицию.

«Любе после концертов в Витебске, где она тоже исполняла „По полюшку“, отправили в очередной раз официальный юридический запрет на исполнение моей песни. За неуплату интеллектуальной собственности», — цитирует ее «МК».

Лапина заявила, что досудебная претензия также отправлена адвокату певицы Елене Сениной, которая публично заявляла о наличии у Успенской прав на исполнение «По полюшку». Автор обвиняет представителя артистки во лжи и добавляет — по истечении 30 положенных законом дней при отсутствии ответа на претензию она отправится в суд.

Наталья Лапина, по собственным словам, не получила ни копейки за все годы использования ее песни Любовью Успенской. Артистка тем временем зарабатывает миллионы, сетует автор. Она также подчеркивает, что с такими же проблемами когда-то сталкивался поэт Илья Резник, ему тоже не удалось получить свои авторские отчисления от звезды.

«Нам прислали рапортичку за юбилей Успенской, который состоялся в „Крокусе“. Успенская за тот концерт заработала почти 12 миллионов рублей. Но мне никаких авторских не перечислили. А концертов у нее за эти годы было несколько сотен. Это похоже на издевательство и месть… Я стала очередной жертвой Успенской», — говорит Лапина.

Автор заключила — она жалеет, что не отдала «По полюшку» другой претендентке, Ирине Аллегровой, а поддалась на уговоры Любови Успенской, которая «рыдала на плече, рассказывая, как нужна ей эта песня, чтобы вернуть дочь». Звезда тем временем спокойно занимается своими делами. В том числе, об этом писал 5-tv.ru, готовится стать мамой и ищет суррогатных родителей.

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«Очередная жертва Успенской» подала на нее в суд — еще один громкий скандал

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