Мечтающая о ребенке Успенская ищет суррогатных родителей с безупречной генетикой

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Певица Любовь Успенская в 70 лет мечтает о сыне и ищет суррогатных родителей

Мечтающая о ребенке Успенская ищет суррогатных родителей с безупречной генетикой

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певице 70 лет, у нее есть взрослая дочь Татьяна Плаксина, которая, к слову, наотрез отказалась от братика или сестренки.

Королева российского шансона Любовь Успенская не собирается сдаваться возрасту. В 70 лет она не только вкладывает миллионы в свою внешность, но и собирается снова стать мамой. Еще в 2019 году она заявила, что ищет доноров спермы и яйцеклетки, чтобы потом кто-то выносил малыша. Судя по интервью с Идой Галич, от своих намерений Любовь Залмановна по-прежнему не отказывается.

Как рассказала звезда, свои яйцеклетки она не замораживала, когда это было возможно, даже не задумывалась о подобных вещах. Теперь артистка определенно решилась на второго ребенка, но не готова идти на риск и брать на попечение воспитанника детского дома с (возможно) дурной наследственностью. Если и получится реализовать план, это будет чадо с хорошими, проверенными генами.

«Я хотела ребенка, мальчика, думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает. У меня есть такие друзья», — заявила Успенская.

Пока никто из щедрых приятелей не подарил и не продал исполнительнице свой биоматериал и утробу. В качестве мужчины-донора, говаривала она, подошел бы автор мюзиклов «Призрак оперы» и «Кошки» Эндрю Ллойд Уэббер. Ему, к слову, 76 лет. По словам Любови Залмановны, того же хотела от композитора американская коллега Мадонна, но получила отказ.

Артистка с переменным успехом воспитывала дочь Татьяну Плаксину. Сейчас ей 34 года, после череды скандалов, в том числе связанных с наркотиками, наследница сделала несколько пластических операций и вышла на сцену петь под покровительством мамы. Плаксина, по словам Успенской, запретила ей снова рожать, так как хотела оставаться единственным отпрыском. Тем не менее мечте Любовь Залмановна остается верна.

Ранее 5-tv.ru писал о четырех браках Успенской. Почему певица так и не смогла создать крепкую семью?

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
87.99
1.43 95.18
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:05
Спорт без здравого смысла: самые кринжовые соревнования мира
8:48
На Олимпиаде в Париже перепутали флаги Таиланда и Таджикистана
8:29
Мечтающая о ребенке Успенская ищет суррогатных родителей с безупречной генетикой
8:16
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба вышла замуж
8:03
«Не в ближайшие месяцы»: почему певица Elvira T отказывается от материнства
7:53
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника над двумя регионами РФ

Сейчас читают

Режим контртеррористической операции вводится в Брянской области
Не стоило злить мать троих детей: Болгар обвинила Дурова в измене
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака