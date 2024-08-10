Мечтающая о ребенке Успенская ищет суррогатных родителей с безупречной генетикой

Певице 70 лет, у нее есть взрослая дочь Татьяна Плаксина, которая, к слову, наотрез отказалась от братика или сестренки.

Королева российского шансона Любовь Успенская не собирается сдаваться возрасту. В 70 лет она не только вкладывает миллионы в свою внешность, но и собирается снова стать мамой. Еще в 2019 году она заявила, что ищет доноров спермы и яйцеклетки, чтобы потом кто-то выносил малыша. Судя по интервью с Идой Галич, от своих намерений Любовь Залмановна по-прежнему не отказывается.

Как рассказала звезда, свои яйцеклетки она не замораживала, когда это было возможно, даже не задумывалась о подобных вещах. Теперь артистка определенно решилась на второго ребенка, но не готова идти на риск и брать на попечение воспитанника детского дома с (возможно) дурной наследственностью. Если и получится реализовать план, это будет чадо с хорошими, проверенными генами.

«Я хотела ребенка, мальчика, думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает. У меня есть такие друзья», — заявила Успенская.

Пока никто из щедрых приятелей не подарил и не продал исполнительнице свой биоматериал и утробу. В качестве мужчины-донора, говаривала она, подошел бы автор мюзиклов «Призрак оперы» и «Кошки» Эндрю Ллойд Уэббер. Ему, к слову, 76 лет. По словам Любови Залмановны, того же хотела от композитора американская коллега Мадонна, но получила отказ.

Артистка с переменным успехом воспитывала дочь Татьяну Плаксину. Сейчас ей 34 года, после череды скандалов, в том числе связанных с наркотиками, наследница сделала несколько пластических операций и вышла на сцену петь под покровительством мамы. Плаксина, по словам Успенской, запретила ей снова рожать, так как хотела оставаться единственным отпрыском. Тем не менее мечте Любовь Залмановна остается верна.

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