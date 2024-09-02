«Выкинуло аж в коридор»: жители Белгорода рассказали об атаке ВСУ

Украинские боевики целенаправленно били по мирному населению.

Под ударом боевиков накануне оказался и Белгород. В результате варварского обстрела жилых районов города кассетными боеприпасами один человек погиб, еще 14 пострадали. Среди них двое детей, сейчас они в крайне тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.

Повреждения получили 14 многоквартирных домов и больше 20 автомобилей. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин пообщался с теми, кому чудом удалось уцелеть.

Пострадавших от удара ВСУ оперативно доставляют в больницы Белгорода. Среди раненых есть дети. Они в крайне тяжелом состоянии, у одного ранение брюшной полости, у второго — травмы обеих ног. В момент атаки ребята находились на улице.

«Украинские боевики ударили по Белгороду кассетами. Прилет был неподалеку от детской площадки. Повреждено остекление жилого дома», — говорит журналист.

«У кухни сидел, меня выкинуло аж в коридор, упали (обломки снарядов. — Прим. ред.) вот, и вот вторая дыра, это кассеты падали», — говорит местный житель Владимир Польщиков.

Некоторым помощь медики оказывают прямо в квартире. Пожилая мать Валентины Никоновой чудом уцелела. Снаряд взорвался в считанных метрах от ее окон, в комнату сразу полетели осколки. Вся стена в огромных трещинах.

«Все вынесло и окна, три окна, и телевизор. Ковер упал и ее прикрыл, это Господь уберег», — говорит местная жительница Валентина Никонова.

Один боеприпас взорвался на парковке возле магазина в соседнем квартале. От удара вспыхнула рядом стоящая машина. К счастью, никого в автомобиле и поблизости не было. Территорию сразу оцепили правоохранители.

Когда началась атака ВСУ, люди стали прятаться в своих квартирах. Украинские снаряды хаотично ложились в жилых кварталах микрорайона Харьковская гора. Обстрел велся из чешской системы залпового огня Vampire — излюбленное орудие боевиков. Именно им националисты атаковали спальный район города в минувшую пятницу, когда погибли пять человек, и 46 пострадали. Сейчас раненные все еще остаются под наблюдением медиков.

«Целенаправленно (ВСУ бьют по мирному населению. — Прим. ред.). По военным объектам не бьет, их тут нет нигде», — говорит местный житель Олег Милевский.

«Школа, садики, детские площадки… Если лупили, то целенаправленно по мирным, тут без вариантов», — продолжил другой местный житель Сергей Деревлев.

Последствия удара ВСУ начали устранять аварийные бригады, помогают волонтеры. Повсюду осколки стекол, обломки фасада. На время рабочие закрывают окна пленкой. Разбито более 20 автомобилей. Сейчас специалисты обходят каждый дом, чтобы оценить весь масштаб атаки.