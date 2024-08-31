Украинские боевики нанесли очередной террористический удар по мирным жителям российского города.

Жители Белгорода, который подвергся накануне очередной террористической атаке украинских боевиков, рассказали корреспонденту МИЦ «Известия» Алексею Полторанину детали вчерашнего вечера.

Один из боеприпасов ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, которую враг применил для удара по городу, взорвался рядом с остановкой общественного транспорта, где в этот момент находился маршрутный автобус. В результате один мужчина погиб, несколько получили ранения.

«Остатки боеприпаса до сих пор в асфальте. Сейчас на месте ждут взрывотехников. Снаряд упал в считанных метрах от автобусной остановки», — передал с места событий корреспондент.

Когда накануне вечером над городом взвыла сирена воздушной тревоги, белгородцы, наученные опытом предыдущих атак, кинулись врассыпную с улиц в укрытия. Кто-то забегал в магазины и учреждения, кто-то прятался за бетонными блоками, специально расставленными по городу для защиты от осколков.

«Началась суета, конечно. Обычно, когда сирена начинается, люди забегают в магазин, и мы им предлагаем им уйти в укрытое помещение. Когда вчера была эта ситуация, бежали люди испуганные, бежал ребенок, его мама прикрывала. Суета, конечно, была очень сильная. Покупатели, которые находились в магазине, ложились на пол, закрывали голову руками», — рассказала продавец одного из местных магазинов Лариса Мохова.

По словам женщины, взрыв на улице был очень мощным, а осколочный удар принял на себя ближайший дом. Фасад и окна жилой многоэтажки оказались сплошь испещрены отверстиями и трещинами.

«У нас, получается, четыре окна разбили. Ну и потолок, шторы — все порвало», — поделилась жительница пострадавшего дома Нина Череповская.

В каждом магазине и учреждении Белгорода под рукой у сотрудников теперь аптечки, наполненные средствами для оказания первой помощи. Если кто-то оказывается ранен, горожане тут же, не дожидаясь «скорой», готовы перевязать пострадавшим раны и привести в чувство с помощью нашатыря.

«Сначала у нас заработала в Telegram сирена, а потом начались бахи. Нас было четыре человека, мы быстро пошли в подсобку. Услышали, как стекла сыплются. Поняли, что попало нам в дом. Звон стекол был очень сильный. Когда прошло, вышли на улицу — напротив была машина, там женщина была ранена. Мы взяли аптечку и побежали туда. У женщины было легкое пробито», — рассказала сотрудница цветочного магазина Надежда Степанова.

Еще одну жительницу города Кристину Колесникову ракетная атака застала в пиццерии. Девушке и ее подруге пришлось оказывать помощь мужчине, который получил осколочные ранения.

«Мы зашли за пиццей, сели ждать, и, получается, началось. Мужчина вышел на улицу ждать пиццу, а потом резко бахнуло. Мы спрятались, он заходит — у него рука вся в крови, спина в крови. Ему осколками руку задело, у него рваные раны были, и спину. У него мальчик, сын, стоял, ревел», — поделилась девушка.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 августа нанесли удар по Белгороду из РСЗО Vampire. Несколько ракет были сбиты средствами ПВО, однако без жертв, к сожалению, не обошлось. Пять мирных жителей погибли, 46 человек пострадали, 37 были госпитализированы, среди них семеро детей. Одному ребенку потребовалась операция.

В связи с атакой украинских боевиков на Белгород Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США отреагировали на атаку ВСУ по Белгородской области.