Путин заявил о негативной роли политики СССР в ситуации на Украине

Путин: решения руководства СССР негативно повлияли на ситуацию на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau
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Фундамент текущих противоречий был заложен еще в начале прошлого века.
Руководство СССР сыграло свою негативную роль, которая отразилась на текущей ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
«Последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли свою негативную роль», — заявил российский лидер.
По мнению Путина, изначально все началось с революции 1917 года. Президент подчеркнул, что в тот период образовывались неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования. Причем они появлялись без четко обозначенных границ.
Российский лидер добавил, что тогда границы союзных республик в составе СССР указывались произвольно, исходя из «пролетарской необходимости». В частности, из-за такого подхода Украине в итоге был передан Донбасс, хотя там проживало по большей части именно русское население.
Президент отметил и то, как накануне и после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал Украине территории отдельных государств. Речь идет о Польше, Румынии и Венгрии, а уже в 1954 году Никита Хрущев фактически подарил Крым.
Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин назвал виновного в трагедии на Украине.
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