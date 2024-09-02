Путин заявил о негативной роли политики СССР в ситуации на Украине

Фундамент текущих противоречий был заложен еще в начале прошлого века.

Руководство СССР сыграло свою негативную роль, которая отразилась на текущей ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

«Последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли свою негативную роль», — заявил российский лидер.

По мнению Путина, изначально все началось с революции 1917 года. Президент подчеркнул, что в тот период образовывались неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования. Причем они появлялись без четко обозначенных границ.

Российский лидер добавил, что тогда границы союзных республик в составе СССР указывались произвольно, исходя из «пролетарской необходимости». В частности, из-за такого подхода Украине в итоге был передан Донбасс, хотя там проживало по большей части именно русское население.

Президент отметил и то, как накануне и после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал Украине территории отдельных государств. Речь идет о Польше, Румынии и Венгрии, а уже в 1954 году Никита Хрущев фактически подарил Крым.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин назвал виновного в трагедии на Украине.