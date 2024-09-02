«Закономерный итог»: Путин назвал виновного в трагедии на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

Путин: антироссийская политика Запада стала причиной трагедии на Украине

«Закономерный итог»: Путин назвал виновного в трагедии на Украине

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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Тема:
Спецоперация

Президент отметил, что на Западе продолжают рассматривать киевский режим в качестве инструмента борьбы с Россией.

Целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада стала главной причиной произошедшей на Украине трагедии, заявил президент РФ Владимир Путин. Мнением глава государства поделился в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

«Вместе с тем главная причина нынешней трагедии на Украине — это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной», — приводятся слова российского лидера на официальном сайте Кремля.

Путин напомнил, что чуть больше десяти лет назад «американцы и их сателлиты» организовали в соседней с Россией стране вооруженный государственный переворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки. Президент отметил, что именно они в дальнейшем стали определять политику Киева, а западные страны все это время разными способами поддерживали этот курс.

«Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования», — уточнил российский лидер.

Это делалось для того, чтобы сдержать развитие России, продолжил глава государства.

«Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Причем западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», — сказал Путин в интервью монгольской газете.

Президент России посетит Монголию с государственным визитом 3 сентября.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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