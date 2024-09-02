«Пример нехороший»: Владимир Путин рассказал, сколько он спит

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 35 0

Владимир Путин обычно спит по шесть часов в день

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Российский лидер признался, что в силу занятости говорить о полноценном отдыхе порой не приходится.

Владимир Путин спит примерно по шесть часов в сутки. Об этом российский лидер рассказал во время открытого урока «Разговор о важном», который Владимир Владимирович провел в школе № 20 в Кызыле.

Вопрос об отдыхе главе государства задал ученик школы. Мальчик отметил, что Путин в отличной форме, и уточнил, сколько часов сна для этого требуется.

«Пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, четыре часа. Это маловато. Так обычно сплю шесть часов. Ты должен спать нормально, как минимум восемь», — признался Путин.

При этом российский лидер отметил, что оптимальное количество сна — все-таки важная часть распорядка дня.

«То, что я сегодня спал всего четыре, а всего сплю шесть (часов. — Прим.ред.), — это не потому, что я такой занятый человек. А потому что не могу должным образом организовать свой рабочий день. Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе. И делать выводы. Я постараюсь это сделать и тебе советую», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин посетил среднюю школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

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