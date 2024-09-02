«Я — многодетная мама!» — беременная Погребняк нарушила ПДД на 120 тысяч рублей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

Беременная Погребняк получила штрафов на 120 тысяч рублей за нарушение ПДД

«Я — многодетная мама!» — беременная Погребняк нарушила ПДД на 120 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Знаменитость считает, что настоящая проблема — в бюрократии.

Блогер Мария Погребняк получила штрафы за парковку на более чем 120 тысяч рублей. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на заявление знаменитости.

По словам звезды, вообще она имеет право на бесплатную парковку, так как является многодетной матерью. Однако совсем забыла, что статус этот необходимо подтверждать ежегодно.

«На самом деле, сумма штрафов больше 120 тысяч рублей. Большая их часть за парковку, которая у меня должна быть бесплатной, так как я — многодетная мама! Но я совсем забыла, что этот статус надо каждый год подтверждать. А уведомление, к сожалению, не приходило», — призналась Погребняк.

По ее словам, подтвердить статус многодетной не получается из-за гражданства младшего сына, который родился не в России, а в Германии. Погребняк не может внести его данные через онлайн-систему из-за выдачи свидетельства о рождении в другой стране. Помочь, по ее словам, не смогли как в Госуслугах, так и в МФЦ.

Сейчас звезда беременна четвертым ребенком. За неделю до родов блогер она официально вышла за муж во второй раз. Ее избранником стал хоккеист и бизнесмен Игорь Головинский, которые сделал ей предложение в мае этого года.

Ранее 5-tv.ru писал, как блогер Мария Погребняк официально вышла замуж за неделю до родов.

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