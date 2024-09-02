Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 36 0

Спортсмен скончался в возрасте 86 лет.

Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь

Фото: © РИА Новости / Юрий Сомов

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Знаменитый трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Белорусской федерации борьбы.

«Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — указано в заявлении.

Александр Медведь побеждал на Олимпиадах 1964, 1968 и 1972 годов, причем каждый раз в разных весовых категориях. Тройной триумф знаменитого борца — это лишь часть его заслуг, он также становился чемпионом мира и СССР: семь и девять раз соответственно.

Более того, в 1972 году борцу доверили стать знаменосцем советской команды в Мюнхене. Причем это далеко не все — уже в 1980 году его удостоили чести прочитать Олимпийскую клятву от имени судей.

В 2005 году Медведь был введен в Зал спортивной славы борьбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в возрасте 27 лет умер чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия.

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