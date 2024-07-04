Чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия умер в возрасте 27 лет

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 38

Федерация спортивной борьбы России выразила свои соболезнования.

Чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия умер в возрасте 27 лет

Фото: из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщила Национальная федерации борьбы Грузии в соцсетях. Организация опубликовала изображение — годы жизни спортсмена «1997-2024» на черном фоне.

Портал «Грузия.Online» выяснил, что борца нашли мертвым в его доме в городе Хоби.

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) выразила свои соболезнования в связи со смертью Цурцумия на своем официальном сайте.

«Ушел из жизни чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии Нугзари Цурцумия, ему было 27 лет. Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают искренние соболезнования Федерации борьбы Грузии, родным и близким спортсмена», — написали в сообщении.

Цурцумия стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в 2019 году в весовой категории до 55 килограмм. За свою карьеру он выиграл две серебряные и две бронзовые медали в мировых первенствах. Борец участвовал в чемпионатах Европы, на которых один раз завоевывал серебро и три раза брал бронзу. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер заслуженной тренер СССР Виталий Ерфилов.

+22° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
87.95
-0.04 94.58
0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака
2:41
Есть потенциал: Набиуллина отчиталась на финансовом конгрессе ЦБ
2:21
Смерти вопреки: дроны ВСУ не смогли помешать экипажу танка Т-72 уничтожить «опорник» врага
2:01
Чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия умер в возрасте 27 лет
1:41
Есть пострадавшие: на оборонном предприятии в США произошел взрыв
1:21
«Не жди меня»: перед смертью аниматор из Краснодара пытался успокоить жену

Сейчас читают

Рябков исключил контакты с США после сближения их БПЛА с самолетами РФ
Отпуск закончился трагедией: что известно о ДТП с российскими туристами в Турции
Обнимает и целует в лоб: В Сети обсуждают роман Егора Крида и Алины Загитовой
На Москву обрушился самый сильный августовский ливень за последние 130 лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака