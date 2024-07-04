Чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия умер в возрасте 27 лет

Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщила Национальная федерации борьбы Грузии в соцсетях. Организация опубликовала изображение — годы жизни спортсмена «1997-2024» на черном фоне.

Портал «Грузия.Online» выяснил, что борца нашли мертвым в его доме в городе Хоби.

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) выразила свои соболезнования в связи со смертью Цурцумия на своем официальном сайте.

«Ушел из жизни чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии Нугзари Цурцумия, ему было 27 лет. Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают искренние соболезнования Федерации борьбы Грузии, родным и близким спортсмена», — написали в сообщении.

Цурцумия стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в 2019 году в весовой категории до 55 килограмм. За свою карьеру он выиграл две серебряные и две бронзовые медали в мировых первенствах. Борец участвовал в чемпионатах Европы, на которых один раз завоевывал серебро и три раза брал бронзу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер заслуженной тренер СССР Виталий Ерфилов.