Анкеты для кандидатов: киевский режим открыто вербует наемников во Франции
Посольство РФ: власти Франции не препядсвуют Киеву в вербовке наемников в стране
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; 5-tv.ru
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Местные власти споративления этому не оказывают.
Во Франции Киев открыто вербует желающих вступить в ряды ВСУ. Об этом заявили «Известиям» в нашем посольстве в Париже, отметив, что местные власти никак не препятствуют. Хотя законы страны официально запрещают наемничество.
Анкеты для кандидатов есть как на сайте украинской миссии, так и в соцсетях. Им предлагают место в так называемом «Интернациональном легионе». А до этого такая же активная деятельность была замечена в Британии и некоторых других странах.
Так, ранее стало известно, что на стороне ВСУ воюют граждане Аргентины. Об этом «Известиям» рассказали в нашем диппредставительстве в Буэнос-Айресе. Причем, вербовкой наемников занимается украинское посольство в этой же стране.
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