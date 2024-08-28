Украина вербует аргентинских наемников через посольство в Буэнос-Айресе

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Им предлагают присоединиться к называемому «Интернациональному легиону» — подразделению, которое воюет на стороне ВСУ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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На стороне ВСУ воюют граждане Аргентины. Об этом «Известиям» рассказали в нашем диппредставительстве в Буэнос-Айресе.

Причем, вербовкой наемников занимается украинское посольство в этой стране. Например, там размещают интернет-ссылки, имеющие отношение к так называемому «Интернациональному легиону» — подразделению, которое воюет на стороне ВСУ. А набору в их ряды именно аргентинцев способствует еще и явная проукраинская позиция президента Хавьера Милея.

Впрочем, пока во всей Аргентине нашлось не больше полусотни «солдат удачи», а большинство латиноамериканских наемников по-прежнему прибывают из Колумбии. Ранее они признавались, что единственная причина их появления на Украине — это деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американский наемник рассказал о хаосе в рядах ВСУ. Он воевал на стороне украинских боевиков во время нападения в Курскую область.

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