Автодилер «Рольф» объявил о смене собственника

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 88 0

В феврале суд в Петербурге взыскал все активы компании в пользу государства.

Автодилер «Рольф» объявил о смене собственника

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Новым владельцем автодилера «Рольф» стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Об этом объявила пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что новый инвестор позволит сохранить уникальную корпоративную культуру холдинга, расширить спектр его деятельности, повысить эффективность и привлечь новых партнеров и клиентов.

Также подчеркивается, что действующие договоры и обязательства компании перед партнерами и клиентами будут исполняться в полном объеме.

В феврале суд в Петербурге взыскал все активы «Рольфа» в пользу государства. Речь идет об акциях, принадлежавших частным компаниям «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех».

Соответствующий иск Генпрокуратуры был подан в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Президент РФ Владимир Путин 22 декабря подписал указ о передаче акций «Рольф» во временное управление Росимущества. В Кремле этот шаг назвали экономически целесообразным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его активов.

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