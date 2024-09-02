«Привет» из детства: врач назвал причину раннего ожирения у мужчин

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 14 0

Врач Хациев: раннее ожирение у мужчин связано с детскими проблемами

«Привет» из детства: врач назвал причину раннего ожирения у мужчин

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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От лишнего веса страдает больше половины представителей сильного пола в России.

Причина возникновения у мужчин ожирения связана с их детскими травмами. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказал доктор медицинских наук и бариатрический хирург Бекхан Хациев.

Как объяснил эксперт, если в детском возрасте мальчик по тем или иным причинам сбил режим питания и приобрел нездоровые пищевые привычки — эти проблемы с большой вероятностью дадут о себе знать и во взрослом возрасте.

Более того, дети с лишним весом имеют измененный метаболизм, из-за чего организм будет изначально адаптирован к слишком большому количеству пищи, требуя больше еды для насыщения и затрудняя процесс похудания.

«Никто не просыпается с десятками лишних килограммов. Вес нарастает постепенно и зачастую не воспринимается как проблема. Однако, когда у человека развивается ожирение, остановить этот процесс уже сложно — организм переходит на другой метаболический режим, поэтому диеты и спорт не помогут избавиться от заболевания», — объясняет врач.

Согласно статистике, доля мужчин с лишним весом в России выросла с 46,9% до 52,4%, а толстеют они раньше женщин. Как считает эксперт, происходит это из-за все большей распространенности сидячего образа жизни, а также доступности фастфуда.

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