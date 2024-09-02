Зарядиться энергией: названы полезные продукты для школьного перекуса

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Педиатр Одинаева: лучшим перекусом для школьника являются фрукты и отварное мясо

Зарядиться энергией: названы полезные продукты для школьного перекуса

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Эту еду одобрили педиатры и диетологи.

Мясо, сыр, вареные яйца, фрукты и цельнозерновой хлеб являются наиболее полезными продуктами для перекуса школьника. Об этом сообщила главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева в беседе с изданием NEWS.ru.

«Если еду планируется съесть после второго-третьего урока, то можно положить ребенку с собой ломтики телятины, индейки, курицу, сыр или вареное яйцо. Если вы кладете хлеб, то лучше использовать цельнозерновой. В качестве дополнения положите в контейнер огурец, яблоко, банан, цукаты, сухофрукты», — заявила эксперт.

По словам диетолога Анны Басовой, ни в коем случае нельзя давать ребенку на перекус в школу газировки, магазинные соки, шоколадные конфеты и пирожные. У них низкая питательность и слишком большой уровень сахара. Также следует ограничить в рационе детей колбасу.

В качестве более полезного аналога подойдут роллы из лаваша с мясным и овощным наполнением. Если ребенок хочет что-то сладкого, то привычные конфеты можно заменить на батончики из овсяных хлопьев с добавлением орехов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что диетолог раскрыла секрет борьбы с осенней хандрой.

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