От чего портятся домашние заготовки: простые советы начинающим кулинарам

Домашние заготовки хранятся долго при соблюдении нескольких условий, в их числе правильная температура помещения, оптимальный уровень кислотности, достаточное количество соли и сахара и отсутствие воздуха в банке. Об этом в интервью изданию Газета.ру кандидат биологических наук и преподаватель вузов Георгий Суслянок.

По словам эксперта, в среднем любые домашние заготовки хранятся от нескольких месяцев до года. И даже если по истечении этого срока они выглядят съедобными, лучше воздержаться. Продукт испортится гораздо быстрее, если нарушить условия хранения, например допустить повышенную влажность или температуру воздуха.

То же происходит, если перед приготовлением были плохо стерилизованы банки или недостаточно плотно закрыты крышки. К этому моменту стоит с особой бдительностью отнестись начинающим кулинарам.

Георгий Суслянок советует внимательно осматривать банки с вареньем или маринованными огурчиками перед тем как ставить их на стол. Вздувшаяся крышка, изменившийся цвет, запах или вкус, пузырьки газа и тем более плесень на поверхности являются сигналами к отказу от употребления. Такая еда опасна для здоровья и путь ей — прямиком в мусорный бак.

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