От чего портятся домашние заготовки: простые советы начинающим кулинарам

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28 0

Вкус маринованных овощей и варенья, а также срок хранения этих продуктов напрямую зависят от чистоты банки.

От чего портятся домашние заготовки: простые советы начинающим кулинарам

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Домашние заготовки хранятся долго при соблюдении нескольких условий, в их числе правильная температура помещения, оптимальный уровень кислотности, достаточное количество соли и сахара и отсутствие воздуха в банке. Об этом в интервью изданию Газета.ру кандидат биологических наук и преподаватель вузов Георгий Суслянок.

По словам эксперта, в среднем любые домашние заготовки хранятся от нескольких месяцев до года. И даже если по истечении этого срока они выглядят съедобными, лучше воздержаться. Продукт испортится гораздо быстрее, если нарушить условия хранения, например допустить повышенную влажность или температуру воздуха.

То же происходит, если перед приготовлением были плохо стерилизованы банки или недостаточно плотно закрыты крышки. К этому моменту стоит с особой бдительностью отнестись начинающим кулинарам.

Георгий Суслянок советует внимательно осматривать банки с вареньем или маринованными огурчиками перед тем как ставить их на стол. Вздувшаяся крышка, изменившийся цвет, запах или вкус, пузырьки газа и тем более плесень на поверхности являются сигналами к отказу от употребления. Такая еда опасна для здоровья и путь ей — прямиком в мусорный бак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как долго можно хранить разные продукты в открытом виде.

+19° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
90.00
-1.19 99.26
-1.50
Уран придаст ускорения: гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2024

Последние новости

9:46
Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае
9:32
До кончиков пальцев: на ВЭФ-2024 представили новейшие протезы рук
9:15
Уран придаст ускорения: гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2024
8:59
От чего портятся домашние заготовки: простые советы начинающим кулинарам
8:42
Умерла пострадавшая при атаке дронов ВСУ на Саратов женщина
8:33
Официальное приглашение: Вьетнам ждут на саммите БРИКС в Казани

Сейчас читают

Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
Кочующий миномет «Василек» уничтожает боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео