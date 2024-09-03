Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась на ВЭФ-2024

На Восточном экономическом форуме открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Она позволяет в одном месте показать огромный Дальний Восток, отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в видеообращении к участникам и гостям форума.

«Мы каждый год показываем здесь 11 регионов: свои мечты, новые проекты, новые дороги и больницы, показываем то, как развивается Дальний Восток», — подчеркнул Трутнев.

На площадке выставки также начал работать павильон «Дом сокола» — это место, где можно узнать все об этих птицах, а также увидеть живых представителей семейства соколиных — кречетов, сапсанов и балобанов. По словам Трутнева, природоохранные вопросы в контексте решения экономических и социальных тем являются крайне важными — без них невозможно развитие. Сокращение соколинообразных — один из таких тревожных вопросов, нуждающийся в обсуждении.

ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трутнев указал на роль ВЭФ в развитии экономики.