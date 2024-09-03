«Новые цепочки сотрудничества»: Трутнев указал на роль ВЭФ в развитии экономики

Во Владивостоке в девятый раз стартовал Восточный экономический форум.

Среди целей стартовавшего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) — развитие новых цепочек экономического сотрудничества и расширение зоны взаимопонимания и доверия, заявил вице-премьер правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

На церемонии открытия Трутнев поблагодарил участников и гостей ВЭФ-2024, обратив внимание, что на площадках в девятый раз подряд будут обсуждать вопросы, связанные со стратегией развития Дальнего Востока.

«Восточный экономический форум помогает нам найти новые цепочки сотрудничества, помогает расширить зону взаимопонимания и доверия. Это очень важно в сегодняшнем мире», — заявил Трутнев, который также является председателем Организационного комитета ВЭФ.

Заместитель председателя правительства также пожелал собравшимся успешной работы на форуме и всего самого доброго.

ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс.

Ранее 5-tv.ru сообщал об открытии форума «Армия-2024» в подмосковном парке «Патриот».